Drable anuncia investimentos de R$4 milhões para a Saúde e Educação de Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 18:41 horas

Reforma e ampliação de UBSs e escolas estão entre as cinco obras iniciadas nesta terça-feira pelo governo municipal

Barra Mansa – A semana começou movimentada em Barra Mansa com o início de cinco novas obras. O prefeito Rodrigo Drable e a vice-prefeita Fátima Lima percorreram as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Vale do Paraíba e Roselândia, além das Escolas Municipais Comendador Geraldo Ozório Rodrigues (Vila Coringa), Santo Antônio (Colônia) e Colégio Joaquim Rodrigues Peixoto Junior (Boa Vista II). Os locais serão reformados e alguns, ampliados. Os trabalhos começaram nesta terça-feira, 24, e têm investimento de R$3.776.499,31.

Durante as visitas aos locais, o prefeito destacou o critério a ser adotado em toda obra pública na cidade. “Tem que ser tão bom quanto é na nossa casa. Cobramos para que os trabalhos sejam executados conforme queremos para nossas famílias. Nas unidades de Saúde, por exemplo, vamos entregar 600m² de obras no Vale do Paraíba – um sonho que muita gente sonhou junto e o vereador Luiz Furlani solicitou; No Roselândia, entregaremos um posto à altura do que a comunidade merece. Parabéns à Secretaria de Saúde que captou os recursos e a equipe da Secretaria de Planejamento Urbano que desenvolveu os projetos e irá acompanhar os trabalhos”, destacou Rodrigo.

As duas unidades de saúde serão reformadas e ampliadas. Cerca de 7 mil famílias são atendidas nos locais, sendo 3 mil na UBS Vale do Paraíba e 4 mil na UBS Roselândia.

“O postinho não é só para pessoas mais velhas como eu, que desde que nasci, há 52 anos moro aqui no Vale do Paraíba. É também para meus filhos e netos. Essa obra era muito esperada por nós e estamos muito felizes”, destacou Fernando Ferreira Teixeira.

No Roselândia, a vereadora Rayane Braga, que mora na localidade, disse que é uma alegria fazer parte da reforma tão aguardada. “Este bairro foi um dos que mais cresceu nos últimos anos em Barra Mansa e toda a população atendida nesta unidade já sonhava com a obra há anos. É mais um sonho que realizamos reafirmando nosso compromisso e dedicação com a localidade”, destacou Rayane. Reforma e ampliação das unidades de ensino



A Secretaria de Educação se prepara para o início do ano letivo de 2023. Por conta disso, muitas escolas estão passando por manutenção. Nesta terça-feira, 24, três unidades de ensino começaram a receber reparos maiores e outros serão anunciados em breve.

“Iniciamos a reforma da Escola Santo Antônio que nós fizemos há não muito tempo, mas demandava novos investimentos, dentre eles toda a reestruturação elétrica para permitir que os ares-condicionados das salas funcionem de forma adequada e garantam que nossas crianças tenham um ambiente ainda melhor para estudar. Está sendo feita a impermeabilização e algumas áreas necessárias. Muito em breve eu volto aqui pra anunciar o início da construção da nossa creche. É um compromisso que nós temos com a comunidade, além de vários asfaltamentos”, adiantou Drable.

No bairro Vila Coringa, a Escola Municipal Geraldo Ozório será reformada e ampliada. “É bom dizer que o barranco atrás da escola estava descendo e temos diversos problemas a serem superados. Entregaremos uma nova escola para as crianças da comunidade”, acrescentou Rodrigo.

No Boa Vista II, o Colégio Peixoto Junior receberá uma nova quadra, coberta. “É um investimento importante porque as nossas crianças aqui dessa escola ficavam muito limitadas, tanto em momentos de sol quanto de chuva durante o período de aula. A intenção é termos um belo equipamento esportivo à altura do anseio da comunidade, atendendo a demanda dos vereadores Deco e Furlani e muitos moradores que cobraram esse investimento”, completou o prefeito. Ano Letivo de 2023



Os docentes já começam a trabalhar no dia 1° de fevereiro e as aulas para os alunos retornam no dia 13 do próximo mês. “Buscamos preparar as unidades de ensino para que os profissionais tenham mais conforto em desempenhar suas funções e as crianças, mais conforto e ânimo para aprender e conviver no ambiente escolar. Agradeço o prefeito por todo o empenho que tem dedicado à Educação do nosso município”, destacou o secretário da Pasta, Marcus Barros.

Também estiveram presentes nas visitas, o subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse; os secretários municipais Capitão Daniel Abreu (Ordem Pública), Cesar Carvalho (Manutenção Urbana), Eros dos Santos (Planejamento Urbano), José Luiz Vaneli (Habitação), Sérgio Gomes (Saúde); o presidente da Câmara, Paulo Sandro; os vereadores Deco, Rayane Braga, Gustavo Gomes; e presidentes de Associações de Moradores. Confira os detalhes das obras iniciadas nesta terça-feira:



– Reforma e Ampliação da USF (Unidade de Saúde da Família) do bairro Vale do Paraíba. Os trabalhos têm orçamento de R$952.373,41.

– Reforma geral da USF do bairro Roselândia. Investimento de R$340 mil.

– Cobertura da quadra da Escola Municipal Comendador Geraldo Ozório Rodrigues e muro de contenção. Os trabalhos têm orçamento de R$1.653 milhão. A unidade de ensino fica na Vila Coringa.

– Troca da rede elétrica, impermeabilização da laje e pintura geral da Escola Municipal Santo Antônio, na Colônia. Investimentos de R$224.066,96.

– Cobertura da quadra do Colégio Joaquim Rodrigues Peixoto Junior, no bairro Boa Vista II. Valor da obra é de R$607.058,94.