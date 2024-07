Drable anuncia melhorias em visita a Creche Menino Jesus

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable, acompanhado do secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, do subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, e do vereador Luiz Furlani, realizou uma visita à Creche Menino Jesus, que fica situada na Rua Ari Fontenele, no bairro Estamparia, nesta quinta-feira (4). A creche é uma associação conveniada à prefeitura de Barra Mansa, que presta auxílio na manutenção de funcionários e fornecimento de merenda escolar. O chefe do Executivo aproveitou a ocasião para anunciar a construção de uma nova área de lazer no terreno da instituição, além de analisar outras possibilidades de melhorias.

A Creche Menino Jesus é tradicional em Barra Mansa e tem mais de 45 anos de fundação, sendo a maior do município em estrutura e número de alunos. Atualmente a unidade recebe 135 crianças e é a única na cidade que realiza atendimento do Berçário ao Maternal 3 (faixa etária de 04 meses até 3 anos e 11 meses). A presidente da creche, Vilma Marins Campos, agradeceu ao prefeito pelas melhorias que serão implantadas na instituição.

– Agradeço ao prefeito Rodrigo, ao vereador Furlani e aos demais que visitaram a nossa creche. A preocupação deles com o nosso serviço é algo muito significativo. Parabenizo também todas as pessoas que lutaram e trabalharam ao longo de vários anos para continuar com o legado dessa creche. Tenho certeza que elas estão muito felizes com as novas realizações – comunicou Vilma.

O prefeito Rodrigo Drable ressaltou que o município tem avançado na reforma e construção de creches, pontuando que as melhorias na Creche Menino Jesus representam uma realização especial. “É uma honra ser recebido pela Dona Vilma, que é a presidente da instituição há mais de 25 anos. A Creche Menino Jesus é um marco na história de Barra Mansa. Hoje nós temos várias creches no município e outras sendo construídas, mas esta merecia um presente, que será o novo parquinho que faremos para as nossas crianças”, declarou Drable.

A atual diretora geral da unidade, Ana Paula Mendes Silva Corrêa, também frisou a importância da benfeitoria. “Com muito orgulho recebemos esta novidade em nossa creche. Deixo aqui meus agradecimentos e faço uma menção honrosa a Maria Estélia Meg, que foi diretora da unidade por 38 anos e saiu neste ano, quando se aposentou”, contou.

Também presente no encontro com a equipe da creche, o vereador Luiz Furlani congratulou todos da unidade. “Estou muito feliz com esse anúncio do prefeito Rodrigo, a instalação de um novo espaço na Creche Menino Jesus, que vai trazer mais alegria para as crianças. Parabenizo todos os trabalhadores desta creche que há muitos anos presta um serviço com excelência em nossa cidade”, comunicou.