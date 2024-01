Drable anuncia obras nos bairros Morada Verde e Roberto Silveira

Barra Mansa – Durante esta segunda-feira (22), o prefeito Rodrigo Drable assinou as ordens de serviço para dar início à execução de obras que trarão benefícios a dois bairros de Barra Mansa. O primeiro anúncio é referente à construção de uma quadra na esquina da Rua B com a Rua Jomiro dos Santos, no bairro Morada Verde. O chefe do Executivo esteve conferindo o espaço, acompanhado pela vice-prefeita Fátima Lima, o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o subsecretário de Habitação, José Luiz Vaneli, o vereador Waguim e a presidente da Associação de Moradores da localidade, Marilene Pedro.

_ Nós já asfaltamos todas as ruas do bairro, mas ainda faltava uma área de lazer e de convivência, principalmente para nossas crianças. Estou muito feliz em dar a ordem de início, porque era um compromisso antigo pelo qual eu sou constantemente cobrado pelo vereador Waguim, pela Marilene e pelos moradores. Espero voltar em breve para fazermos a entrega e ver as nossas crianças se divertindo – afirmou o prefeito.

Marilene Pedro, presidente da Associação de Moradores, comemorou a conquista. “Agradeço a Deus, ao Rodrigo e à comunidade, porque todo mundo sempre se empenhou em me ajudar neste trabalho. É emocionante ver que a quadra vai sair. Nós temos mais de 60 crianças dentro do bairro e é gratificante saber que elas terão uma área de lazer aqui. Minha gratidão também ao vereador Waguim e e ao secretário Eros, que sempre me atenderam”, contou.

A outra ordem de serviço diz respeito aos trabalhos de reforma do segundo pavimento e do telhado da Escola Leonísio Sócrates Batista, no bairro Roberto Silveira. Rodrigo Drable visitou a unidade, juntamente com a vice-prefeita Fátima Lima, os secretários de Educação, Marcus Barros, e de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, além do presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Sandro Soares, e demais moradores da localidade.

Na ocasião, Drable destacou as melhorias que a unidade irá receber e seus benefícios para toda a comunidade escolar.

_ Hoje estamos dando início à ordem de serviço para a obra de reforma do segundo pavimento, que é praticamente a reconstrução de fachada, telhado e área de convivência, que vai dar dignidade não só aos nossos alunos, mas também a nossa equipe de professores e demais funcionários que vão trabalhar em um ambiente muito melhor. Vamos acompanhar cada passo dessa obra e acelerar a empresa para entregar em menos tempo, mas é importante sabermos que algum transtorno que tivermos no início será recompensado com uma bela escola que vai melhorar muito a condição de aprendizagem dos nossos alunos – declarou o prefeito.

Assim como em todas as obras realizadas pela atual gestão, o projeto de reforma conta com acessibilidade para facilitar o acesso de todos. “Essa escola é mais uma que irá ganhar um elevador. Nossa secretaria tem tido o cuidado de ter o olhar inclusivo em todas as realizações. No caso dos equipamentos em que não há a possibilidade de acesso através de rampas, nós estamos fazendo a instalação de elevadores, para que todos possam usufruir”, disse o secretário Eros dos Santos.

Além das melhorias destacadas por Drable, o secretário de Educação, Marcus Barros, ressaltou o ganho educacional que os alunos terão a partir da reforma.

_ Como disse o prefeito, essa unidade terá uma série de novidades como uma sala multimaker, laboratório de ciência, salas climatizadas, além, é claro, do telhado novo que irá trazer segurança para todos. Estivemos conversando com a equipe responsável pelas obras, que por sinal já estão em andamento, e eles estão iniciando nesses primeiros dias todos os trabalhos de demolição, para que os serviços não afetem o dia a dia escolar após o início do ano letivo – finalizou Barros.