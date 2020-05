Drable anuncia obras para ampliar rede de saúde

Matéria publicada em 28 de maio de 2020, 12:35 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable apontou que obras estão em andamento e outras serão iniciadas em breve para ampliar a rede pública municipal de saúde em Barra Mansa. Drable citou que há trabalhos quase prontos no posto de saúde do bairro Santa Rita da Dutra, que é um prédio de uma antiga escola adaptado para servir na área da saúde em 2006. “Desde então ele não passava por reformas ou melhorias. E um espaço que será remodelado”, disse.

Além disso, Drable afirmou que vai construir uma Unidade Básica de Saúde para atender o bairro Ano bom. E disse que duas grandes surpresas serão anunciadas em breve. “Dois grandes bairros que ainda não contam com postos de saúde terão suas próprias unidades. Serão mais de 11 mil pessoas beneficiadas”, contou.

O prefeito disse ainda que o posto de saúde do bairro Monte Cristo também será reformado e ampliado, citando também que importantes obras de infraestrutura estão em andamento ou estão sendo concluídas. Drable citou dois exemplos: a passarela do bairro Piteiras e o asfaltamento no bairro Cotiara.

Drable confirmou que há um entendimento entre a prefeitura e a Santa Casa de Barra Mansa para que o hospital amplie a oferta de leitos para atendimentos vindos da rede municipal. Já há previsão de maior repasse de recursos para a Santa Casa para possibilitar o acordo.

Reunião com MP e Justiça

Rodrigo Drable disse que está confirmada para esta sexta-feira, dia 29, a reunião entre o governo municipal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que será intermediada pela Justiça. O objetivo é debater formas de retomar atividades econômicas na cidade, principalmente o comércio. Drable se disse otimista, reforçando que a rede de leitos montadas está ociosa e foi ampliada para atender casos da Covid-19.

O prefeito atualizou o boletim epidemiológico sobre o coronavírus, lembrando que na cidade são apenas 15 pessoas internadas nos leitos disponíveis: duas estão em UTI e outras 13 em leitos clínicos. “Não há ninguém em respirador. Nossa capacidade hoje diante dos respiradores é plena”, disse.

O número de pessoas infectadas pela doença segue estabilizado em 177, enquanto há 100 curados. o número de óbitos permanece em 11.