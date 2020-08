Drable anuncia que comércio de Barra Mansa funcionará até às 20h pelos próximos sete dias

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 15:21 horas

Prefeito diz que Barra Mansa alcançou o limite dos casos de Covid-19 e de ocupação de leitos de UTI

Barra Mansa – As atividades comerciais de Barra Mansa estão limitadas a funcionar até às 20h, pelos próximos sete dias. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Drable, na tarde desta segunda-feira (03), na sede da ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), situado no Centro da cidade, e divulgado em vídeo nas redes sociais. Estiveram presentes no vídeo a vice-prefeita Fátima Lima, o presidente da ACIAP, Bruno Cocielo, o presidente da CDL, Leonardo Santos, uma representante do Sicomércio e o vereador Wellington Pires, que representou a Câmara de Vereadores de Barra Mansa.

De acordo com o prefeito, a iniciativa foi tomada devido ao fato de que o município alcançou limite de casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus e da ocupação de leitos voltados para tratamento da doença.

– Lamentavelmente alcançamos o limite das contaminações e da ocupação de leitos de UTI. Isso faz com que nós tenhamos que mudar algumas posturas para evitarmos que o comércio venha a fechar e com isso a crise que é sanitária se torne ainda mais grave no campo econômico, na geração de empregos, na garantia da renda do barramansense. Por isso que reunidos decidimos paralisar todas as atividades comerciais a partir das 20h. A única exceção será para as farmácias, que funcionarem em plantão de 24 horas – esclareceu Drable, acrescentando que todas as outras atividades deverão ser paralisadas a partir do horário determinado.

Casos

No boletim de domingo (02), Barra Mansa apresenta 1.699 casos confirmados da Covid-19, sendo que 1.300 podem ser considerados recuperados. Ainda em relação as confirmações, há seis pacientes internados.

Há 52 casos suspeitos sendo que 29 estão internados. O número de óbitos está em 71 e outras 18 mortes suspeitas estão sob investigação. Ainda segundo o boletim, 6.027 exames tiveram resultados negativos para o coronavírus, 7.778 exames foram realizados até o momento.