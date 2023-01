Drable anuncia reabertura do Restaurante do Povo em fevereiro - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 07:45 horas

Anúncio foi feito com exclusividade ao DIÁRIO DO VALE nesta segunda-feira, depois de o prefeito de Barra Mansa falar com o governador Cláudio Castro

Barra Mansa – Agora é oficial. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, comunicou ao prefeito Rodrigo Drable neste domingo (1°), que o restaurante popular de Barra Mansa será inaugurado no início de fevereiro. A expectativa é de que cerca de 1.400 refeições e 500 cafés da manhã sejam servidos de segunda a sexta-feira à população.

– O ano começou com o sol brilhando! As expectativas são as mais positivas possíveis! Conversei com o governador na tarde de domingo (1°). Ele estava em Brasília, mas me confirmou a inauguração do Restaurante do Povo no início de fevereiro. Está sendo licitada a empresa que fará a gestão do restaurante – disse Drable à equipe de reportagem do DIÁRIO DO VALE nesta segunda-feira (2).

O governo estadual viabilizou R$4,5 milhões para a reforma e modernização do local, que vêm sendo realizadas há cerca de 10 meses. De acordo com o governo municipal, entre as intervenções estão: recuperação das portas de aço e do piso de alta resistência; impermeabilização da fachada do imóvel e da laje da cozinha; troca de piso da câmara fria; instalação de portas de alumínio nos banheiros; substituição da cobertura da área da claraboia; testagem dos tanques de gás para evitar e prevenir vazamentos; reposição dos azulejos das paredes; desobstrução da rede de água e esgoto e substituição total da cobertura do imóvel por telhas de aço galvanizado.

O Restaurante do Povo estava fechado desde 2015 devido à crise financeira que o Rio de Janeiro se encontrava.