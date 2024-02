Drable confere obras de construção de reservatório de água na Região Leste

Barra Mansa – Na tarde desta segunda-feira (19), o prefeito Rodrigo Drable esteve no Morro do Alecrim, na Região Leste, para conferir as obras de construção da base do reservatório de água que será responsável pelo abastecimento na localidade. O chefe do Executivo foi acompanhado, entre outros, pelo diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), José Geraldo Santos, o Zeca, e o vereador Deco.

De acordo com Zeca, o reservatório a ser construído terá capacidade para 50 mil litros. “Ele irá beneficiar toda essa região do Morro do Alecrim, melhorando o abastecimento de água dessa região, que é mais alta e eventualmente enfrenta dificuldade, principalmente durante o verão”, informou.

Rodrigo Drable disse que a obra de construção do reservatório faz parte de um conjunto de intervenções que estão sendo realizadas na Região Leste. “Essas obras são possíveis graças a uma soma de esforços dos quais temos ser gratos à Câmara, através do Deco, o nosso secretário de Governo, Furlani, e a equipe do Saae, além dos apoios de fora do município, por meio da AgeRio e de emendas de deputados e senadores, que nos permitem obter recursos e fazer investimentos. Eu sei como é difícil ficar sem água, mas em breve esse problema será resolvido para todos nós. Agradeço a compreensão e em breve estaremos aqui fazendo a inauguração”, declarou o prefeito.

O vereador Deco também enalteceu a importância da obra. “Esse reservatório irá atender dezenas de famílias que sofrem, há muitos anos, com a falta de água nos períodos de alto consumo durante os dias de calor intenso. Desde que assumi o mandato, eu, o prefeito Rodrigo e o secretário Furlani montamos um grupo de trabalho para buscar essa melhoria que agora chegou. Quem ganha é a população”, expressou.