Drable decide prorrogar o isolamento social em Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 10:30 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable anunciou na segunda-feira (27), que o isolamento social foi prorrogado em Barra Mansa . Com isso, o comércio continuará fechado no município, e segundo o prefeito, a medida é necessária. Ele também destacou que Barra Mansa tem quatro novos casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegando ao total de 42.

– Se eu ficar fazendo exercício de quem tem a razão jurídica, talvez isso nos leve tempo. E eu tomei uma decisão para ganhar tempo […] A decisão de prorrogar o isolamento – afirmou Drable.

Barra Mansa tem 14 pessoas internadas, sendo que apenas um teve o diagnóstico positivo para a doença. O paciente está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional Zilda Arns, no bairro Roma, em Volta Redonda. Já os outros 13 estão pacientes testaram negativo para a Covid-19, três estão na Casa de Saúde Santa Maria, um no Hospital Regional, oito na Santa Casa de Misericórdia e um no Centro de Triagem na antiga UPA Leste.

Nesta terça-feira (28), o prefeito se encontrará com o Ministério Público e com os prefeitos de Volta Redonda e Pinheiral, Samuca Silva e Ednardo Barbosa, para debaterem sobre a flexibilização e reabertura do comércio nos municípios.