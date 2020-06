Drable defende abertura de igrejas e volta da feira livre

Matéria publicada em 6 de junho de 2020, 11:06 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, defendeu a reabertura de igrejas e a volta da feira livre na cidade. O prefeito ressaltou que o novo decreto do governador Wilson Witzel com medidas de prevenção ao coronavírus reforça suas posições sobre a flexibilização na cidade.

“Foi publicado um novo decreto estadual regulamentando o funcionamento de algumas atividades que estão paralisadas. Vale dizer que a minha decisão de abrir algumas atividades foi impedida por decisão judicial. Por exemplo: a feira de Barra Mansa não gera mais risco do que as filas dos supermercados. Lembrando que os nossos feirantes são trabalhadores que cultivam seus produtos, gente simples e trabalhadora, que depende daquela atividade”, disse o prefeito.

Drable também defendeu a volta com controle das atividades em templos religiosos e igrejas. Comparou, por exemplo, que há risco maior ou igual de contaminação nas filas dos bancos.

“Penso, também, que as igrejas, com várias regras de segurança, não geram mais riscos que as filas de bancos. Hoje o decreto estadual libera essas atividades, mas ainda está em vigor a decisão judicial que impede seu funcionamento em Barra Mansa. Para evitarmos brigas com a justiça e que a própria justiça venha a penalizar nosso povo, peço que aguardemos a instrução da Procuradoria do Município que já está trabalhando para que as dificuldades sejam superadas”, disse, para finalizar:

“Lembrando que todos devemos seguir as regras, mantendo distanciamento e ficando em casa aqueles que puderem. Idosos, cardíacos, diabéticos, renais crônicos, problemas respiratórios, CA, devem fazer isolamento”, completou.