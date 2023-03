Drable e Cláudio Castro reúnem-se com ministros em Brasília - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 11:22 horas

Objetivo é conseguir investimento federal para cobrir prejuízos causados pelas chuvas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable e o governador Cláudio Castro estão nesta quinta-feira (23) a caminho de Brasília, no Distrito Federal. Eles vão se encontrar com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o ministro das Cidades, Jader Barbalho. Na pauta, a busca de recursos federais para obras de recuperação de Barra Mansa, que sofreu prejuízos da ordem de R$ 700 milhões devido às fortes chuvas que castigam o município desde novembro do ano passado.

“Os prejuízos são grandes. Tivemos mais de 400 deslizamentos de encostas, enchentes em oito bairros, desabamento de 57 casas, além do número de pessoas desalojadas, que é crescente já chega a 400 pessoas”, enumerou Drable. De acordo com ele, que chegou a se reunir com o governador Cláudio Castro no dia 16 de março, as demandas são maiores que a capacidade financeira do município – de acordo com dados da Secretaria de Infraestrutura do Estado, a estimativa orçamentária total do município em 2023 é de pouco menos de R$ 730 milhões.

