Drable entrega reforma e ampliação da UBSF do bairro Roselândia

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable inaugurou, nesta segunda-feira (27), a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Dr. Eros Sebastião de Almeida, no bairro Roselândia. Estiveram presentes na cerimônia a vice-prefeita Fátima Lima, secretários municipais e os vereadores Rayane Braga, Paulo Sandro Soares (presidente da Câmara Municipal) e Vicente Reis.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, disse que o trabalho realizado permite levar mais conforto e acessibilidade aos pacientes. “Fizemos toda a troca do telhado, alteração e melhorias nas salas de atendimento, oferecendo melhor funcionalidade. Todos os ambientes estão climatizados e houve instalação de um filtro de resíduos e de um novo depósito de lixo hospitalar, para atender as demandas ambientais, além de pintura total e revitalização da área externa. Todos os banheiros são adaptados para atender as pessoas com deficiência”, detalhou Eros.

Em seu discurso, Drable destacou a importância da colaboração de todos para que o equipamento público do bairro seja bem cuidado e valorizado.

– Precisamos mudar o conceito de que o que é público pode ser porcaria e pode quebrar porque tem alguém para consertar. As coisas vão ser melhores se cada um fizer a sua parte. Eu peço à comunidade que trate o posto com carinho e como o lugar mais importante do bairro, porque quando estamos doentes ou temos que socorrer um familiar é aqui que buscamos amparo. O mesmo eu digo à equipe, porque precisamos ter gente comprometida com o horário e com o ser humano, porque o que faz isso aqui existir são as pessoas – afirmou Drable.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, pontuou que, ao assumir a pasta, em 2017, 35 unidades de saúde do município estavam desabilitadas junto ao Ministério da Saúde, sendo que atualmente mais de 50 estão funcionando.

– Aqui temos mais uma unidade linda e especial para dar dignidade à nossa Atenção Básica e à comunidade do Roselândia. Barra Mansa continua sendo destaque em avaliação do Ministério da Saúde. Na Atenção Básica nós somos a terceira melhor do estado. Estamos indo muito melhor do esperávamos e vamos caminhando para melhorar cada vez mais. Ainda há muitas obras para serem entregues – declarou o secretário, acrescendo também que, na próxima semana, vai participar de um evento em Brasília, porque Barra Mansa recebeu o Selo Ouro na avaliação da Atenção Primária à Saúde (APS).

O secretário de Governo, Luiz Furlani, expressou a alegria em acompanhar a entrega do equipamento reformado. “Quem ganha com essa inauguração são os moradores do bairro Roselândia. Eles terão um posto de saúde arejado, amplo, com todas as salas refrigeradas. Devo parabenizar todos os envolvidos, especialmente os secretários Dr. Sérgio e Eros. A saúde é o que temos de mais importante. É mais um equipamento que está sendo entregue pela gestão do prefeito Rodrigo que, ao longo desses sete anos, além de ter colocado as finanças da Prefeitura em dia, tem apresentado também resultados. Eu ainda quero destacar o trabalho da vereadora Rayane, tanto pela solicitação da reforma quanto pelo acompanhamento das obras”, expressou Furlani.

A vereadora Rayane Braga comentou que, desde o início de seu mandato, a reforma da unidade de saúde foi o primeiro pedido que fez para o prefeito e o secretário de Saúde. “Era uma unidade que já precisava de uma reforma e um carinho especial. Eu sou muito grata pelas conquistas que temos conseguido no governo do Rodrigo”, comunicou.

A UBSF do bairro Roselândia vai oferecer atendimento clínico e odontológico; vacinação; curativos; coleta de exame preventivo; pré-natal; testes rápidos para a detecção de doenças e assistência de profissionais do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família).