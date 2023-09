Drable entrega termos de posse a moradores do Paraíso de Cima

Barra Mansa – A Subsecretaria de Habitação e Interesse Social realizou, neste sábado (23), a cerimônia de entrega dos termos de posse e do Habite-se aos moradores do bairro Paraíso de Cima. O prefeito Rodrigo Drable assinou e entregou os documentos a 45 famílias que poderão, a partir deles, solicitar a regularização de seus imóveis no cartório.

O subsecretário de Habitação, José Luiz Vanelli, o Leiteiro, falou um pouco sobre os benefícios que esses documentos trarão à população. “O documento dá o direito aos moradores de possuir a escritura cartorial dos seus imóveis, indo ao cartório, sem que haja qualquer custo adicional para eles. Então, é uma honra para nós poder entregar esse documento à população”, ressaltou.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, destacou o papel da pasta no processo e demonstrou felicidade com o acontecimento: “Toda a nossa Secretaria de Planejamento está muito feliz com essa conquista dos moradores, que é fruto de um trabalho em conjunto muito importante”, frisou Eros.

Já o secretário de Governo, Luiz Furlani, falou sobre o processo para chegar até o dia da entrega. “A demanda foi trazida para nós pelo vereador Deco e isso é a realização de um sonho para muitos moradores que estão aqui desde o princípio e que agora podem regularizar seus imóveis, com este título”, declarou Furlani, registrando ainda a luta do falecido Seu Antônio em prol da comunidade por muitos anos.

O prefeito Rodrigo Drable agradeceu às secretarias envolvidas e de poder fazer parte desse momento tão importante para a população.“Com o trabalho de toda a equipe da Secretaria de Planejamento e da Subsecretaria de Habitação e da integração de todos, hoje tive a alegria e a satisfação de entregar esses documentos aos moradores. Peço que guardem com muito carinho e zelo, pois ele reconhece o direito de todos sobre os imóveis que construíram. Que Deus continue nos abençoando para que possamos continuar avançando”, finalizou Drable.

Os moradores que não estiveram presentes na entrega devem procurar a Subsecretaria de Habitação para buscar seus documentos, pelo telefone (24) 2106-3410 ou pelo e-mail: [email protected]