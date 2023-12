Drable inaugura quadra de grama sintética na Ary Parreiras

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable inaugurou uma quadra de grama sintética na Rua Ary Parreiras, no bairro Ano Bom, nesta sexta-feira (22). O espaço recebeu o nome de Quadra Nelson José Custódio. O chefe do Executivo foi acompanhado pela vice-prefeita Fátima Lima, secretários municipais, os vereadores Gustavo Gomes e Waltinho da Upa e o deputado estadual Tande Vieira.

As obras foram realizadas pela Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) e consistiram em uma transformação da antiga quadra de cimento em uma área com grama sintética, além de pintura, troca de todo o alambrado e instalação de um novo sistema de iluminação.

Rodrigo Drable fez questão de destacar a presença das famílias na inauguração. “Eu quero agradecer a vocês pais por estarem aqui com seus filhos, porque o que vai mudar o mundo é a atenção que damos e a forma como criamos eles. Nesta quadra eles terão a oportunidade de praticar esportes e se desenvolver com saúde. Aqui no bairro, após a quadra, pretendemos também construir um parquinho. Que todos tenham um Natal excepcional e possamos olhar para frente, com um excelente 2024”, declarou o prefeito.

O vereador Gustavo Gomes, que fez a indicação da obra ao Executivo, expressou a satisfação de estar presente na entrega do novo espaço. “É um momento de muita alegria para nossa comunidade, que durante muitos anos sonhou com essa conquista. Trabalhamos com o prefeito Rodrigo Drable, a quem agradeço por proporcionar a entrega desta obra, e a todos os servidores da Secretaria de Manutenção Urbana. Sabemos que o esporte agrega e está cada vez mais em alta no nosso município. Este gramado sintético vai alegrar muito não somente os moradores da rua, mas também aqueles que vêm de outros lugares para participar e acompanhar as atividades”, disse Gustavo.

Um dos moradores presentes, Ramon Avelar, também contou sobre a forma como a quadra vai impactar positivamente a localidade. “Vai ser muito bom ver o esporte sendo praticado dentro do bairro. Isso ajuda muito no desenvolvimento dos nossos jovens e faz com que fiquem longe das ruas, ainda mais agora com a grama sintética, que é algo novo aqui pra gente. Fico muito grato à Prefeitura pelo trabalho”, expressou o morador.

Luiz Furlani, secretário de Governo, ressaltou a importância do investimento realizado. “A revitalização da quadra e a colocação de grama sintética vão trazer muitos benefícios para a comunidade. É gratificante ver a entrega de mais um equipamento público na nossa cidade, ainda mais na área do esporte, que tem um papel tão importante na transformação de muitas vidas”, afirmou.

Também prestigiando o evento, o deputado estadual Tande Vieira elogiou a agilidade na entrega da obra. “Eu quero dar os parabéns ao prefeito Rodrigo e a todos os envolvidos pelo excelente trabalho. É uma satisfação poder ver o resultado desse empenho”.