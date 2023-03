Drable leva demanda de 28 obras avaliadas em mais de R$ 700 milhões ao governador - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de março de 2023, 18:18 horas

Pautas emergenciais foram discutidas em encontro sobre os efeitos das fortes chuvas que atingiram o município

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, se reuniu nesta quinta-feira (16), com o governador Cláudio Castro para tratar da pauta emergencial de 28 obras que, de acordo com dados da Secretaria se Infraestrutura do Estado, estão orçados em mais de R$ 700 milhões.

Na última semana, em apenas três dias, a Defesa Civil registrou mais de 252mm de chuvas acumuladas. “Os prejuízos são grandes. Tivemos mais de 400 deslizamentos de encostas, enchentes em oito bairros, o desabamento de 57 casas, além do número de pessoas desalojadas que é crescente e já chega a 400 pessoas”, enumerou Drable.

Segundo o prefeito, as demandas levadas ao governador são maiores que a capacidade financeira do município. As 28 obras estão orçadas em mais de R$ 700 milhões. Para uma estimativa, orçamentária total do município em 2023 de pouco menos de R$730 milhões. Neste contexto, a realização destas obras com orçamento próprio se torna inviável.

Durante a semana, Rodrigo, secretários e servidores, com apoio do DRM (Departamento de Recursos Minerais), DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e Emop (Empresa de Obras Públicas) mapearam as áreas de risco e fizeram o acompanhamento e orientações aos moradores destas localidade com foco na prevenção e na preservação de vidas. A iniciativa, até o presente momento, obteve êxito.

“Temos insistido com a população para seguir as determinações da Defesa Civil. Durante todos os episódios de transtornos ocasionados pelas chuvas, a atuação dos agentes foi objetiva e eficaz, imprescindível quando a finalidade é salvar vidas humanas”, concluiu o prefeito.

Estavam presente na reunião o secretário de Governo, Chico Machado; o presidente do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Claudio Magalhães, e assessores do Governo para tratar da realização de 28 obras emergenciais. O prefeito estava acompanhado dos secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, e de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu.