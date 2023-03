Drable participa de lançamento de programa com o presidente Lula - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 07:58 horas

Prefeito se encontrou com o presidente em Brasília; Lula diz a Drable que deve visitar Barra Mansa para acompanhar obras do Pátio de Manobras

Barra Mansa / Brasília – O presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, disse ao prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, que pretende visitar a cidade nos próximos meses para acompanhar de perto as obras de conclusão da readequação ferroviária do Pátio de Manobras. Rodrigo Drable esteve com Lula durante uma reunião com prefeitos de várias cidades do país que acompanharam o anúncio de medidas para o fortalecimento do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a criação do Programa Mãos à Obra. O PNAE recebeu um reajuste de 36%.

– O encontro foi muito produtivo. Foram anunciadas a retomada de todas as obras federais paralisadas, e de aumento no valor do PNAE em 36,3%. Conversei com o presidente sobre o pátio de manobras e ele disse que vai a Barra Mansa na execução da obra nos próximos meses – disse Rodrigo.

Reajuste no PNAE vai beneficiar 40 milhões de alunos

Depois de cinco anos sem correção e com defasagem estimada em 35% diante da inflação acumulada no período, os valores dos repasses do Governo Federal a estados e municípios para o Programa de Alimentação Escolar – PNAE, para a compra da merenda escolar, serão reajustados em até 39% a partir deste mês.

A estimativa do governo é investir R$ 5,5 bilhões neste ano, o que vai beneficiar um contingente de 40 milhões de alunos de escolas públicas e, consequentemente, famílias que têm na escola um apoio importante para a alimentação saudável dos filhos.

Mãos à Obra – O governo federal ressaltou que 417 obras prioritárias já apresentadas por governadores e governadoras das 27 Unidades da Federação estão em análise pela Casa Civil. Desde a reunião do presidente Lula, no dia 27 de janeiro, com os chefes dos executivos estaduais, técnicos do órgão realizaram 27 reuniões individuais com representantes de cada unidade da federação.

Com a plataforma Mãos à Obra, os gestores estaduais e municipais terão até 10 de abril para atualizar as informações. O retorno para as demandas apresentadas levará em conta a ordem de envio. Assim, o município ou estado que alimentar as informações primeiro terá a demanda colocada em lugar equivalente na fila de análise.