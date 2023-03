Drable recebe secretário estadual de Infraestrutura para traçar ações emergenciais em BM - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 10:58 horas

Barra Mansa – Para decidir quais intervenções emergenciais serão tomadas em Barra Mansa, que vem sendo castigada pelas chuvas, o prefeito Rodrigo Drable recebeu na manhã desta quarta-feira (15) o secretário estadual de Infraestrutura e Cidades, Uruan Cintra. Durante o encontro, que acontece no gabinete do prefeito, estão sendo discutidas ações para minimizar o impacto das chuvas no município e reconstruir partes dos trechos que foram atingidos por deslizamentos de terra. O DIÁRIO DO VALE segue apurando as informações para atualização desta reportagem.

Reunião busca soluções para minimizar impacto das chuvas em Barra Mansa

Foto: Luciano Pançardes