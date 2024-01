Drable se reúne com Dnit e empresas para avaliar trechos do Pátio de Manobras

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable se reuniu, na tarde desta segunda-feira (8), com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e das empresas Rodoplex Engenharia e Concremat Engenharia e Tecnologia para avaliar os serviços referentes às obras de readequação ferroviária, o Pátio de Manobras, sobretudo o que está sendo feito no viaduto próximo a Saint-Gobain, no Barbará.

Além do coordenador geral de Obras Ferroviárias da Diretoria de Infraestrutura Ferroviária (DIF/DNIT), Jean Carlo Trevizolo, junto com sua equipe, também participaram do encontro os secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de Ordem Pública, Daniel Abreu.

Segundo Drable, foi identificado que os pilares do viaduto estavam rompidos. “Com isso, havia um risco de desabamento sobre os carros que trafegavam ao seu lado. Foi necessário fazer um fechamento que nos causou muitos problemas, mas, com os estudos e o projeto, devemos iniciar as obras até o início de fevereiro. Nossa expectativa é de que isso esteja pronto em até quatro meses e que possamos continuar avançando com as obras de readequação ferroviária – informou o chefe do Executivo.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, que acompanhou uma visita técnica, enfatizou a importância da solução do problema de modo a tornar o viaduto funcional ainda neste ano. “Sabemos como essa obra é esperada pelos moradores há muito tempo e, por isso mesmo, precisamos que tudo seja executado da melhor maneira possível, com uma estrutura firme e segura. O viaduto terá um papel extremamente importante na mobilidade urbana em Barra Mansa – afirmou Eros.