Drable vai investir R$ 6 milhões em ginásio para 1,6 mil pessoas - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 21:04 horas

Maior equipamento esportivo da região ficará na entrada do bairro Santa Rosa e permitirá que Barra Mansa receba eventos de grande porte

O prefeito Rodrigo Drable assinou na manhã desta quarta-feira, 21, a Ordem de Serviço para a construção de um ginásio poliesportivo na Rua da Imprensa, no bairro Ano Bom. Este será o maior equipamento esportivo da região Sul Fluminense, com capacidade para receber 1,6 mil pessoas. A estrutura seguirá todas as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para possuir medidas oficiais e poder sediar jogos estudantis e competições maiores.

A estrutura receberá o nome de Marcello Fonseca Drable, avô do prefeito, falecido há quase 20 anos, que também já foi chefe do Executivo municipal por dois mandatos.

“O maior ginásio de esporte da região, com as medidas oficiais para realizar campeonatos oficiais, vai transformar a realidade do esporte em Barra Mansa. Este é o nosso presente de Natal para a cidade”, destacou o prefeito, acrescentando que acompanhará o andamento dos trabalhos de perto:

“Estamos aqui com o senhor Moreira, representando a empresa que vai ser responsável pela construção dessa obra. Estou assinando a Ordem de Serviço e a partir de agora a responsabilidade é desse moço aqui. Vamos cobrar os prazos e as condições de serviço. Tenho certeza que seremos bem atendidos”.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o projeto está orçado em R$6 milhões e a estimativa é que as obras sejam concluídas em 12 meses. “A cada grande etapa serão feitos anúncios até a conclusão dos trabalhos”, explicou.

Também estiveram presentes durante a assinatura da Ordem de Serviço, a vice-prefeita Fátima Lima; os secretários municipais Paulo Sandro (Juventude, Esporte e Lazer), Bruno Paciello (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação) e Gabriel Resende (Administração); servidores das Pastas; e vereadores.