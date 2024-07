Drag queen Mulher Barbada se apresenta no SESC Barra Mansa

Barra Mansa – Bárbara é substantivo feminino, adjetivo e interjeição, tudo ao mesmo tempo. No dicionário da língua portuguesa, ainda há significados como “incivilizada” ou “que se opõe às regras”. Se adicionado um ponto de exclamação, torna-se “BÁRBARA!”, o título do primeiro álbum da artista drag queen cearense Mulher Barbada, que virá ao Rio de Janeiro pela primeira vez, para uma turnê de apresentação do disco. A turnê passará pelo Sesc Barra Mansa, no dia 12 de julho, às 19h.

Esta será sua primeira turnê no estado do Rio de Janeiro, embora a artista já tenha se apresentado na capital como atriz no festival de teatro Home Theatre, na Virada Cultural do CCBB e uma temporada de espetáculos com o Coletivo As Travestidas, dirigida por Silvero Pereira.

“O Rio sempre foi muito receptivo, então estou bem animada para retornar com esse trabalho solo, com uma equipe sensacional, que eu acredito profundamente. Sinto uma adrenalina gostosa, um arrepio na nuca por voltar a essa cidade que já me recebeu tão bem”, avalia Mulher Barbada, conhecida também na noite de Fortaleza pelo “Samba da Barbada”, em que canta sucessos de sambistas como Alcione, Beth Carvalho e Leci Brandão, bem como pelo fenômeno LGBTQIA+ “Bloco Mambembe”, bloco de carnaval que levanta multidões na cidade.

Aliada à trajetória teatral da artista, o álbum traz uma dramaturgia musical que ficará evidente no show. As canções, compostas pela própria cantora e outros compositores cearenses, contam de forma linear as dores e as delícias da paixão: o encontro, o romance, a briga, o término, o luto e a descoberta do amor próprio.

“Essa turnê solo tem um gosto muito diferente, porque fiz parte de turnês pelo Brasil sempre em coletivo. Tem uma responsabilidade maior agora, de estar sendo a cara e o nome que está traçando esse caminho e fico orgulhosa de poder levar o Ceará comigo, essa cara, essa identidade, meu jeito, meu sotaque. Sei da potência do que eu faço e faço com muita segurança. Tenho banda e equipe incríveis, isso faz a experiência solo não ser solitária. Vou em bando, eu e o Ceará que eu acredito”, avalia.

Com nove faixas, o álbum e o show estão alicerçados na Nova MPB em um flerte com o rock e o R&B. Guilherme Kastrup, produtor reconhecido nacionalmente por inúmeros projetos de sucesso, entre eles o premiado disco “Mulher do Fim do Mundo”, de Elza Soares, é um dos responsáveis pela produção musical do álbum da drag queen. A parceria nasceu dentro da Escola Porto Iracema das Artes, onde a artista integrou o Laboratório de Música, em 2022.

A turnê “BÁRBARA!” é impulsionada pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar.

SERVIÇO:

‘BÁRBARA’ no Sesc Barra Mansa

Data: 12 de julho, sexta

Local: Sesc Barra Mansa – Av. Tenente José Eduardo, 560 – Vila Nova, Barra Mansa.

Horário: 19h

Valores: R$30 (inteira), R$15 (meia entrada para casos previstos por lei, estendida a professores e classe artística mediante apresentação de registro profissional) e programa Mesa Brasil, R$7,50 (credencial plena Sesc), gratuito (público PCG).