Drogaria é assaltada em Resende

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 10:40 horas

Resende – Uma drogaria, localizada na Avenida Coronel Mendes, no bairro Manejo, em Resende, foi assaltada no domingo, dia 20. A ocorrência foi registrada na 89ª DP.

Imagens do circuito interno do estabelecimento registraram a ação. O suspeito, não identificado, armado, usava máscara e boné no momento da abordagem às vítimas, sendo duas funcionárias e quatro clientes.

Segundo informações da PM, ele fugiu levando dinheiro que estava no caixa e também dos clientes que faziam compras. O valor levado não foi divulgado.

Após o ocorrido, policiais do 37º Batalhão fizeram buscas na localidade, e até o momento desta publicação, o suspeito não havia sido preso.