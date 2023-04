Drogaria é assaltada no Campos Elíseos, em Resende

Matéria publicada em 9 de abril de 2023, 08:35 horas

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados na madrugada deste domingo (9) para verificar a ocorrência de um assalto a uma drogaria na Rua Albino de Almeida, no Campos Elíseos. No local encontraram a vítima. Ela disse que, com medo da abordagem do suspeito, entregou a ele a quantia de aproximadamente R$ 200,00. Ainda segundo a vítima, o assaltante – trajando calça escura, camisa cinza e toalha na cabeça – anunciou o roubo dizendo estar armado. Os policiais militares procederam buscas no local do assalto e também no entorno da drogaria, mas ainda não encontraram o suspeito. O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia (DP).