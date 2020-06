Drogas e R$ 3,6 mil são apreendidos em painel de carro em Piraí

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 16:16 horas

Piraí – Um jovem, de 24 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (24), após policiais militares encontrarem quatro tabletes de cocaína e R$ 3,6 mil, no painel de Fiesta, em Piraí. A ação foi durante uma revista dos agentes no carro, que o suspeito conduzia e que foi interceptado, na Rua Bilhões de Carvalho, no Morro do Sossego.

O jovem e o material apreendido foram levados para a 94 DP (Piraí).