Drogas são apreendidas na Banqueta, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 10:29 horas

Durante ação, registrada na 166ª DP, um homem foi preso

Angra dos Reis – Neste domingo (08), durante patrulhamento com objetivo de averiguar denúncias de tráfico de drogas encaminhadas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), policiais militares apreenderam pelo menos 18 tiras de maconha e 19 pinos de cocaína na Banqueta, Angra dos Reis.

Segundo o Disque Denúncia, PMs do 33º BPM, lotados na Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Parque Belém informaram que, durante diligências na localidade conhecida como “Predinhos da Banqueta”, avistaram uma pessoa em atividade suspeita com uma sacola plástica na mão e, durante a abordagem, identificaram que em seu interior havia material entorpecente. Foi dada voz de prisão e o suspeito foi encaminhado juntamente com as drogas à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Desde o início do ano, o Disque Denúncia de Angra dos Reis já recebeu 810 denúncias sobre atividades criminosas em todo o município e pelo menos 305 foram sobre tráfico de drogas. A população pode continuar contribuindo com as forças de segurança, denunciando qualquer atividade ilegal através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.