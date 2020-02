Drone é utilizado para encontrar vítima de desaparecimento em VR

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 19:18 horas

Volta Redonda – O corpo de Igor Henrique da Silva da Anunciação, de 25 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (6) em Volta Redonda. A vítima, que morava no bairro Jardim Belmonte e estava desaparecida desde domingo (2).

De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava enterrado em área de mata na localidade de Areal e foi preciso a ajuda de um drone para localiza-lo. Ainda segundo os agentes, a principal suspeita é que a morte tenha sido praticada por traficantes de drogas do Jardim Belmonte.

O corpo foi encaminhado ao IML de Três Poços para procedimentos periciais. O caso foi registrado na 93ª DP de Volta Redonda.