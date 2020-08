Duas mulheres morrem por Covid-19 em Angra dos Reis

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 17:45 horas

Angra dos Reis – Mais duas mortes são confirmadas por Covid-19, em Angra dos Reis. As vítimas fatais eram duas mulheres, de 69 e 82 anos, ambas com comorbidades. Uma morreu no Centro de Referência Covid-19, na segunda-feira (17), e a outra morreu no dia 14 deste mês, no Hospital Municipal da Japuíba, e era considerado suspeito. Agora são 139 mortes por Covid-19 e dez que estão sendo investigadas.

Angra tem 4.383 casos confirmados, sendo 3.875 já recuperados. Ao todo 449 casos foram descartados e 18.013 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 2.163 em isolamento domiciliar e 15.850 já recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 42 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 60 leitos, atende a 35 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, não tem paciente internado. Ou seja, dos 75 leitos públicos do município, 35 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 46, 67%. Há sete pacientes internados em instituição privada.

Entre os indígenas do município, há 166 casos confirmados. Destes, 164 já estão recuperados. Há ainda 12 casos suspeitos, e uma morte foi confirmada pela doença.