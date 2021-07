Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 12:52 horas

Iniciativa conta com a participação de pastorais e movimentos das paróquias

Resende- A solidariedade de duas paróquias com o próximo tem ajudado muitas mães adolescentes em Resende.

As paróquias Nossa Senhora da Conceição e Santa Cecília resolveram arregaçar as mangas e estão fazendo enxovais para as mães adolescentes, que se encontram no Lar das Grávidas, em Resende.

A iniciativa partiu dos agentes da Pastoral da Saúde, que se disponibilizaram em arrecadar os materiais e começar a preparar as doações para as gestantes. Além do enxoval para o recém-nascido, elas também doam roupas para os outros filhos, caso a mãe tenha.

Dentre as atividades realizadas também se destaca, a ação social que semanalmente os agentes da pastoral da saúde, da paróquia Santa Cecília, realiza com as pessoas em situação de rua.

Eles levam roupas, coberturas e mantimentos, a fim de ajudá-los nessa situação difícil que estão passando.

A coordenadora da pastoral, Lígia Raimundo, ressalta que o grupo promove ações para as famílias em condições de vulnerabilidade. “A Pastoral da Saúde da paróquia Santa Cecília procura desenvolver um trabalho de ajuda as famílias carentes, além dos trabalhos como visita e ida aos hospitais. Fazemos uma ação com os moradores de rua, levando comida, cobertor, roupa e água”, disse.

No Dia das Mães aconteceu uma entrega de máscaras para as mães adolescentes, que recebem o enxoval, onde incluem as mães que se encontram nas ruas, nos asilos e às mães assistidas pela paróquia. Lígia contou que é gratificante para eles poderem ajudar as pessoas. “Nós crescemos com isso, propriamente é mais importante para nós, do que para a própria pessoa que está recebendo. Elas se sentem tão felizes que é notável o seu olhar de admiração por nós em forma de agradecimento”, finalizou.

Doações

Para quem desejar fazer doações, pode entregar nas secretarias das paróquias e pode doar materiais para fazer as fitas, flanelas e cobertores. Eles transformam as flanelas em cobertores e também preparam fraldas de pano.