Duas pessoas ficam feridas após acidente entre carreta e caminhão em Três Poços

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 14:35 horas

Volta Redonda – Um acidente entre uma carreta e um caminhão foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (3), na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Após a batida, a cabine do caminhão ficou destruída.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. As vítimas, um homem de 33 anos, outro de 42, foram encaminhadas para o Hospital São João Batista (HSJB).

Segundo o responsável pelo pronto socorro da unidade médica, a vítima de 33 anos, sofreu múltiplas fraturas em uma das pernas, fraturas do rosto, além de traumatismo craniano grave; e passa por cirurgia. A outra vítima, de 42 anos, deu entrada no HSJB com quadro de desorientação, além de fratura exposta em uma das pernas. O estado de saúde da segunda vítima é estável.