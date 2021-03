Duas pessoas morrem em grave acidente na Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de março de 2021, 13:09 horas

Um homem, sem identificação, morreu carbonizado dentro de um carro; outro, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos após dar entrada no Hospital de Emergência de Resende

Barra Mansa – Um grave acidente registrado na noite desse sábado (28), na altura do km 280, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa, resultou na morte de duas pessoas. Uma das vítimas, que não foi identificada, morreu carbonizada dentro de um VW/FOX, vermelho, após colisão frontal com outro veículo, modelo VW/VIRTUS, conduzido por um homem, de 39 anos. O condutor do VW/VIRTUS chegou a ser encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende com ferimentos graves, mas não resistiu e morreu na unidade médica. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).

Agentes da Polícia Rodoviária Federal receberam a informação sobre o caso à s 23h30, via telefone. A ligação indicava que o condutor do VW/FOX estaria trafegando em alta velocidade pela contramão na Rodovia. Ciente, uma equipe da 7ª DEL PRF, em uma viatura, partiu em busca do veículo – que já havia passado pelo Posto PRF de Floriano – , mas não conseguiu alcançar o condutor a tempo de evitar um acidente.

De acordo com a PRF, o condutor do VW/FOX seguia, continuamente, pela faixa da esquerda e colidiu lateralmente em um Chevrolet/Cruze, que conseguiu evitar a colisão frontal. Os agentes também informaram que condutor do VW/FOX seguiu desgovernado pela contramão e quase atingiu uma motocicleta que seguia o fluxo normalmente. Após isso, o motorista do VW/FOX colidiu, de frente, com um VW/VIRTUS, que seguia o fluxo e não conseguiu desviar. Com a colisão, o VW/FOX pegou fogo e o condutor, não identificado, de idade aproximada entre 20 a 30 anos, segundo a PRF, morreu carbonizado. O condutor do VW/VIRTUS, de 39 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o Hospital de Emergência de Resende. Durante atendimento, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O condutor do CHEVROLET/CRUZE, saiu ileso.

Um agente relatou sobre uma informação que a PRF recebeu após o acidente. ”Tempo depois, foi recebida a informação que o condutor do VW/FOX, vermelho, seguindo pela contramão, havia invadido uma residência na Vila dos Remédios, em Floriano, próximo à rodovia. Uma moradora havia flagrado o mesmo no interior da residência e gritado. Após o flagrante, ele teria fugido, entrado no carro e partido em alta velocidade pela contramão da rodovia até o momento do acidente”, disse o agente.

Após preenchimento de Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) pela PRF, além da perícia da Polícia Civil, a ocorrência foi encaminhada para delegacia da cidade.