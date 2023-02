Duas pessoas são assassinadas e outra é baleada em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 14:50 horas

Volta Redonda – O homicídio de um menor de idade e de um homem ainda não identificado foi registrado no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda, no início da tarde desta quarta-feira (8). Segundo policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar, que já estão no local, o crime aconteceu na Avenida Beira Rio, em frente a uma mercearia. Uma das vítimas era morador do bairro e a outra morava na Cerâmica União, em Barra do Piraí.

Os corpos serão levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços. Ocorrência foi registrada na 93ª DP.

Segundo os agentes, um terceiro homem teria sido baleado na ação dos crimosos e está sendo atendido no Hospital São João Batista (HSJB).

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estão no local acompanhando o caso.