Duas pessoas são mortas em troca de tiros com PMs em Angra dos Reis

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 08:16 horas

Angra dos Reis – Dois supostos traficantes morreram após trocarem tiros com policiais militares, em Angra dos Reis. Eles chegaram a ser socorridos no Hospital Municipal da Japuiba, mas não resistiram aos ferimentos. O confronto armado foi na noite de segunda-feira (30) no Morro do Santo Antônio, no Centro da cidade.

Um homem foi preso e um adolescente apreendido. PMs chegaram ao local após receberem informação de que traficantes estavam impedindo acesso de funcionários de um empresa de energia e de instaladores de internet no bairro, para que pudessem prestar serviços à comunidade.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram disparos. Após o cessar fogo, foi apreendida uma pistola, além de uma metralhadora, dois carregadores, 41 munições intactas, 450 cápsulas de cocaína, 62 tiras de maconha e três rádios.

A dupla e o material recolhido pelos agentes foram levados para a Delegacia de Angra dos Reis.

Informações sobre atividades criminosas podem ser repassadas ao Disque Denúncia de Angra dos Reis, por meio do telefone 0300-253-1177 (custo de ligação local), ou pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”, por onde é possível enviar fotos e vídeos. O anonimato é garantido.