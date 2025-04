Dudu Mota representa Barra Mansa no Autódromo de Interlagos

Barra Mansa – O jovem piloto Eduardo Martini Mota, de 9 anos, disputou, no último domingo (27), a 3ª etapa da V11 Cup — um dos campeonatos de kart de maior nível técnico do Brasil — no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, São Paulo. Representando a cidade de Barra Mansa e todo o Sul do Estado, Dudu Mota, piloto da categoria Cadete, é uma das promessas em ascensão no kartismo da região Sul Fluminense.

Após largar na 12ª posição entre os 21 competidores da prova infantil, Dudu fez uma boa largada. Durante as voltas seguintes, o jovem piloto ainda conseguiu avançar até a 9ª colocação. Esta foi apenas a segunda vez que Dudu competiu em Interlagos, enfrentando pilotos que já treinam e conhecem melhor a pista — um desafio extra para o jovem piloto da região.

Tudo estava indo bem, entretanto, a apenas uma volta do encerramento da primeira corrida, um acidente à sua frente mudou o rumo da prova. Para evitar uma colisão ainda maior, Dudu precisou desviar para a área da grama, mas acabou colidindo contra a barreira de pneus. O incidente o tirou da primeira bateria e, com uma lesão no pé direito, também impossibilitou sua participação na segunda corrida do dia.

“Se tivesse sido o pé esquerdo, eu ainda tentaria correr! Quem pilota vai entender!”, brincou o piloto, mantendo o bom humor, embora chateado com a situação.

Apesar do abandono na primeira bateria e da ausência na segunda devido às dores no pé, Eduardo destacou a importância da experiência adquirida em sua segunda participação em uma corrida em Interlagos.

“Fiquei com o aprendizado e a evolução. Cresci muito nesta semana. Foram três dias intensos de treinos, com pista seca, chuva e também dias com temperaturas bem baixas. Isso exigiu muito de mim e do meu preparador na pista. Precisei me adaptar várias vezes durante o treino, e isso foi muito bom. Sinto que estou cada vez mais próximo do pelotão da frente”, destacou o kartista de 9 anos da nossa região.

Eduardo também fez questão de agradecer o apoio recebido. “Muito obrigado pela força e incentivo de todos que torcem por mim! Agradeço imensamente à minha família, que se esforça muito para que eu possa estar nas pistas, e ao meu preparador AGP, que sempre ajusta o kart da melhor maneira. Agora vamos para a próxima!”

Com apenas 9 anos, Eduardo Martini Mota representa não apenas a cidade de Barra Mansa, mas todo o Sul Fluminense no kartismo nacional. Apoiar o Dudu é uma forma de investir no esporte e na formação de jovens talentos. Empresas interessadas em patrocinar podem entrar em contato pelo Instagram do piloto: https://www.instagram.com/dudummota/.