Dudu Nobre se apresenta no reduto do samba de Barra Mansa no próximo ‘Domingo de Natal’

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2021, 16:05 horas

Calçadão Dama do Samba também será palco para o show banda Figurótico.

Barra Mansa – O próximo ‘Domingo de Natal’ de Barra Mansa será para lá de especial. O Corredor Dama do Samba, na Avenida Beira Rio, será palco para a apresentação do cantor Dudu Nobre, às 14h do dia 19. Antes dele, quem anima o público são os roqueiros da banda Figurótico, às 10h. O evento também contará com food trucks e brinquedos para a criançada, das 8h às 17h. As lojas do Centro também estarão abertas no mesmo intervalo de horário. O ‘Domingo de Natal’ é organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e pela Fundação Cultura Barra Mansa.

“Decidimos levar os shows da Avenida Joaquim Leite para a Beira Rio para melhor acomodar o público e por ser o reduto do samba de nossa cidade. Além disso, conseguiremos ampliar as vagas de estacionamento mais próximas ao centro comercial, contribuindo para que os consumidores tenham mais facilidade de circular durante o período em que as lojas estarão abertas, que é das 8h às 17h no próximo domingo”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou que o governo municipal está seguindo todos os protocolos de segurança, pedindo o distanciamento e o uso de máscara por parte da população.

“O barra-mansense gosta de eventos na rua, faz parte de nossa cultura. Nos domingos anteriores, dias 05 e 12, tivemos um público satisfeito, conferindo uma programação de alto nível com conforto e acesso a serviços de qualidade. Estamos preparados para cuidar da cidade, mas é importante a participação da população. É fundamental que todos usem máscaras e mantenham atenção aos mínimos protocolos sanitários. A programação cultural do ano que vem depende muito da nossa capacidade de realizar eventos com segurança”, concluiu Bravo.