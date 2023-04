‘Dungeons & Dragons’ ganha adaptação e estreia no Cine Araújo em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 14:36 horas

Filme é baseado no jogo clássico dos anos 70 e ainda traz referências do desenho “Caverna do Dragão”

Volta Redonda – “Dangeons & Dragons: Honra entre Rebeldes” chega às telas do Cine Araújo nesta quinta-feira (13), no Shopping Park Sul, em Volta Redonda. O longa é baseado no jogo de interpretação de papéis criado em 1974 por Gary Gygax e Dave Arneson, tem produção de Jonathan Golstein, e direção de Jeremy Latcham e John Francis Daley. A história é interpretada por artistas como Chris Pine, Michelle Rodriguez e Regé-Jean Page.

O longa se passa em um mundo repleto de dragões e outras criaturas fantásticas. Dessa forma, sobreviver será um grande desafio para os personagens. No decorrer da história, o charmoso ladrão Edgin Darvis (Chris Pine) se junta a um grupo de aventureiros para tentar resgatar uma relíquia mágica, porém a missão se torna mais complicada e as coisas ficam extremamente perigosas e obscuras quando cruzam o caminho com o exército de Forge (Hugh Grant), o mago Simon (Justice Smith) e a feiticeira Sofina (Daisy Head).