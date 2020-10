Dupla armada com faca assalta loja e foge de bicicleta em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 16:26 horas

Volta Redonda – Dois homens, armados com facas, invadiram nesta sexta-feira, dia 30, uma loja de manutenção de eletrônicos, que funciona na Rua Neme Felipe, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Um dos bandidos chegou a encostar a arma no pescoço do proprietário do estabelecimento, que após o assalto, passou mal e teve que ser medicado.

Toda a ação dos criminosos foi gravada por uma câmera de segurança, cujas as imagens estão sendo analisadas por policiais civis. Os criminosos fugiram de bicicleta, levando quatro celulares e o dinheiro do caixa.

O crime foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda). Até o momento, ninguém foi preso.