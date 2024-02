Volta Redonda – Dois jovens foram presos com drogas e munições em Volta Redonda, na tarde deste domingo (25). Caso aconteceu no bairro Jardim Cidade do Aço.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, após receberem informações de que estariam traficando na localidade, foram até a Rua Frei Henrique Soares. Dois suspeitos foram detidos e com eles foram apreendidos 13 pinos de cocaína, 23 sacolés de maconha, 17 munições cal. 12 e R$ 55 em dinheiro.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP.