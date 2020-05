Dupla é detida com espingarda em Quatis

Matéria publicada em 14 de maio de 2020, 07:48 horas

Quatis – Dois homens, de 23 e 28 anos, foram detidos por policiais militares do 37º BPM na noite de quarta-feira (13), na RJ 143, no bairro Santo Antônio, em Quatis, após serem flagrados com uma espingarda calibre 38 e um estojo de munição calibre 38 deflagrada dentro do veículo em que estavam.

De acordo com a ocorrência, uma equipe da PM recebeu denúncia por volta das 17h indicando que 4 homens estavam em um veículo GM/Astra, preto, com placa de Volta Redonda, além de uma motocicleta sem identificação na praça principal de São Joaquim em atitude suspeita. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados por populares que o veículo havia saído sentido ao distrito de Falcão.

Buscas foram feitas na localidade mas a PM não conseguiu localizar os suspeitos; porém, ao chegarem em São Joaquim, os agentes foram informados por populares que os suspeitos teriam combinado entre eles de seguirem para Quatis. Após buscas, o veículo foi encontrado, tendo a dupla como ocupantes. Durante revista, todo o material foi encontrado. Os suspeitos foram encaminhados para a 100ª DP (Porto Real).