Dupla é detida com material do tráfico em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2021, 11:14 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam 46 pedras de crack, R$255,00 em espécie, 26 frascos de cheiro da loló e uma pochete, na manhã desta quinta-feira, dia 2, na Avenida Paulo Erley Alves Abrantes, em Três Poços, em Volta Redonda. Durante a ação, registrada na delegacia da cidade, dois suspeitos de tráfico foram detidos.

Segundo a PM, o flagrante foi possível após denúncia. A informação dava conta que vários suspeitos não identificados realizavam tráfico de drogas no condomínio ‘Minha Casa Minha Vida’. Ainda segundo a PM, alguns suspeitos conseguiram fugir; alguns para os prédios e outros para a área de mata. A PM afirma que a dupla foi abordada e com ela, parte do material encontrado. Outros 26 frascos com cheirinho da loló foram localizados após buscas no endereço.