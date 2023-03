Dupla é detida e adolescente é apreendido por agentes do GAT em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 15:51 horas

Barra Mansa – Dois jovens foram detidos e um menor de idade apreendido por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT 2) do 28º Batalhão de Polícia Militar nesta quinta-feira (9), na Rua Eduardo Junqueira, próximo à linha férrea, no Centro, em Barra Mansa. Com eles foram apreendidos 134 pinos de cocaína e R$ 60 em dinheiro.

Segundo os policiais, durante patrulha, a equipe observou o comportamento suspeito do trio. Ao notarem a aproximação dos policias, os três tentaram fugir pela linha férrea, mas foram alcançados devido ao cerco tático utilizados pelos agentes. Ao realizarem buscas no local, os PMs localizaram a bolsa com os entorpecentes que estava sendo carregada por um dos envolvidos.

O trio foi encaminhado para a 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada.