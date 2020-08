Dupla é detida por tentar repassar notas falsas em Feira Livre de Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de agosto de 2020, 18:34 horas

Volta Redonda – Dois homens foram detidos pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), pois estavam utilizando notas falsas na Feira Livre, neste final de semana, em Volta Redonda. Eles foram conduzidos até a delegacia da polícia Federal, onde foi comprovada a falsidade das notas.

Um dos feirantes teria pedido ajuda aos guardas municipais, que estavam fazendo ronda preventiva no local, e relou que o suspeito havia tentado pagar as compras com uma nota falsa de R$100. Após ser abordado pela GM, o suspeito confessou que sabia que a nota era falsa e contou que havia mais cédulas, o que levou ao segundo homem.

De acordo com o relato da GMVR, a dupla possuía quatro cédulas falsas e alegaram ter obtido-as através da venda de um celular, o que não pôde ser comprovado no momento. Eles foram autuados e permaneceram detidos na Polícia Federal.

Dalessandro de Assis, comandante da Guarda Municipal, lembrou que a segurança pública também é uma responsabilidade do município e que, através da Guarda Municipal, é possível realizar várias ações para chegar a essa finalidade.

– Estamos presentes nos principais centros comerciais, sempre atendendo as demandas da população. Nossa equipe está cada vez mais capacitada e qualificada para contribuir – concluiu.

Crime

Falsificar, fabricar ou alterar moeda metálica ou papel moeda de curso legal é crime previsto no artigo 289 do Código Penal. A pena varia de três a 12 anos de prisão e multa. Também está sujeito à mesma pena quem importar ou exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir na circulação moeda falsa.

A pessoa que tentar colocar uma cédula falsa em circulação após tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de ‘boa fé’, pode ser condenada a uma pena de seis meses a dois anos de detenção.