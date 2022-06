Dupla é flagrada com droga em condomínio em Três Poços

Matéria publicada em 26 de junho de 2022, 10:57 horas

Volta Redonda – Agentes do Serviço Reservado (P2), do 28º BPM, prenderam no sábado (25), dois suspeitos de tráfico de drogas, em Volta Redonda. Eles foram abordados pelos agentes, num condomínio Minha Casa Minha Vida, na Avenida Paulo Erley Alves Abrantes, em Três Poços.

Os suspeitos estavam com sacolas contendo 110 pedras de crack, 41 pinos de cocaína, um rádio, celular e R$ 70. Outros comparsas conseguiram escapar do cerco policial.

Os dois homens foram levados para a Delegacia de Volta Redonda, onde foram indiciados por tráfico de drogas e permaneceram presos.

Outro condomínio

Policiais militares também apreenderam drogas, no mesmo dia, no condomínio Ingá I, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz. No local, os PMs apreenderam 29 pinos de cocaína que foram abandonados por três homens, que conseguiram fugir para uma área de mata.

Levados para a 93ª DP (Volta Redonda), os entorpecentes ficaram apreendidos.