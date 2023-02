Dupla é presa com 39 quilos de maconha na Via Dutra, em Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 09:59 horas

Piraí – A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite de quinta-feira (2), na Rodovia Presidente Dutra, dois suspeitos de tráfico de drogas. Segundo informações da PRF, os suspeitos – que são primos com idades de 27 e 25 anos – transportavam 39 quilos de maconha em um veículo que estava parado na altura do quilômetro 234 (sentido Rio de Janeiro) da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, durante a Operação Rota das Armas, realizada pela corporação.

Os agentes da PRF abordaram os suspeitos, que estavam com o carro parado no acostamento com o capô levantado, e o condutor do veículo alegou que estaria com problemas mecânicos e que já havia entrado em contato com concessionária CCR Rio-SP para que fosse feito o envio de um guincho. Ainda de acordo com a PRF, a dupla foi orientada a conduzir o automóvel até o posto da PRF situado a 500 metros do local. Ao perceberem o nervosismo dos dois, os policiais realizaram uma revista no veículo, sendo encontrados 40 tabletes de maconha no porta-malas, nas quatro portas e no banco traseiro.

A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas e levada para a 94ª DP, onde foi feita a ocorrência.