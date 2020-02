Dupla é presa com arma e droga na Praia do Recife em Angra

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 12:13 horas

Angra dos Reis – Policiais militares prenderam na quarta-feira (19), dois homens que estavam numa moto e transportavam arma e drogas. O veículo foi interceptado pelos agentes na Praia do Recife, em Angra dos Reis. Com a dupla foram apreendidos 600 pinos de cocaína e uma espingarda, calibre 28, com a numeração raspada.

O fato foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis).