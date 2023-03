Dupla é presa com carro clonado em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de março de 2023, 12:15 horas

Um dos homens, de 37 anos, era foragido da Justiça

Itatiaia – Um homem de 37 anos, que estava foragido da Justiça, e um jovem, de 21 anos foram presos em flagrante, neste domingo (5), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. Eles estavam em um carro clonado.

Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar realizavam patrulhamento no local, quando observaram o veículo, um Renault Sandero. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir com o carro, mas foram alcançados. Em consulta ao sistema, os PMs constataram que o homem, que estava no carona, é um traficante local, e possuía um mandado de prisão em aberto.

Os militares revistaram o veículo, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, a numeração do motor estava alterada. Após perícia, a Polícia Civil constatou que se tratava de um clone. Eles foram conduzidos à 99ª DP.