Dupla é presa com drogas após troca de tiros com a PM em Itatiaia - Diário do Vale

Dupla é presa com drogas após troca de tiros com a PM em Itatiaia

Matéria publicada em 16 de março de 2023, 17:04 horas

Itatiaia – Dois homens, um de 41 anos e outro de 28 anos, foram presos com drogas, nesta quinta-feira (16), após uma troca de tiros com agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar. Ação aconteceu no Jardim Manchete, em Itatiaia. Segundo a Polícia Militar, um terceiro suspeito, que estava armado, consegui fugir durante a incursão. Foram apreendidos 25 dolas de maconha, 28 dolas de cocaína e R$ 30 em dinheiro.

Ainda segundo a PM, após denunciais de um possível ponto de tráfico de drogas, os policiais encontraram os três suspeitos próximos da linha férrea. Com a aproximação da equipe, um dos homens disparou contra os agentes e conseguiu fugir correndo em direção ao Rio Paraíba do Sul. Os outros dois suspeitos foram presos e o material apreendido foi encontrado em uma sacola próximo do local da troca de tiros.

Um dos suspeitos foi atingido de raspão em uma das pernas, sendo levado Hospital Municipal de Itatiaia. Após o atendimento médico, a dupla foi levada junto do material apreendido para a 99ª DP, onde a ocorrência foi registrada.