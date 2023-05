Dupla é presa com drogas e arma em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 11:44 horas

Ação policial aconteceu no bairro Minerlândia

Volta Redonda – Dois homens foram presos por tráfico de drogas, no final da tarde desta segunda-feira (01), na Rua Andrelândia, no bairro Minerlândia em Volta Redonda, por agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar.

Com os suspeitos, foram apreendidos 50 pinos de cocaína, 23 trouxas de maconha, R$ 70, uma pistola, 14 munições e um rádio transmissor. Os materiais apreendidos e os homens foram levados para 93ª DP, onde a ocorrência fio registrada.