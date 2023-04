Dupla é presa com drogas em Barra do Piraí - Diário do Vale

Dupla é presa com drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 16:24 horas

Barra do Piraí – Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas na Rua Alexandre Macedo de Carvalho, no bairro Caixa D’água, em Barra do Piraí. Ação foi realizada neste domingo (2) por policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar após receberem informações por meio do Disque Denúncia.

Segundo a Polícia Militar, após receberem informações sobre um ponto de tráfico de drogas, os agentes foram até o local. Com a chegada da PM, vários suspeitos fugiram por uma área de mata. Após buscas, os policiais conseguiram localizar e prender dois suspeitos. Também foi encontrada uma bolsa contendo 41 pinos de cocaína, três sacolés de maconha e R$ 180,00 em espécie.

A dupla e o material apreendido foram levados para a 88º DP, onde os suspeitos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e permaneceram presos.