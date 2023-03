Dupla é presa com drogas em Resende - Diário do Vale

Dupla é presa com drogas em Resende

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 19:50 horas

Resende – Dois homens foram presos, neste sábado (11), por agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar por suspeita de tráfico de drogas, na Rua das Magnólia, no bairro Cidade Alegria, em Resende. Com eles foram apreendidos 50 pinos de cocaína e 31 dolas de maconha.

Segundo a Polícia Militar, ao notarem os agentes em patrulha no local, os dois suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados pelos policiais. Durante a fuga, um dos PMs percebeu que um dos homens jogou uma bolsa em uma garagem. Após buscas, os agentes encontraram uma sacola plástica contendo o material apreendido.

Os dois suspeitos e os entorpecentes foram levados para a 89ª DP, onde a ocorrência foi registrada.