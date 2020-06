Dupla é presa com drogas em Três Rios

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 15:56 horas

Três Rios – Policiais da 108ªDP (Três Rios), em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam, na quinta-feira (18), dois homens por tráfico de drogas. A operação teve como objetivo mapear regiões dominadas pelo tráfico de drogas no município.

Com um dos presos, os agentes encontraram 43 tubos plásticos com cocaína e R$ 453. Já o outro homem estava com três tabletes de maconha, três sacolés de cocaína, R$ 64 e material para endolação.