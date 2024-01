Dupla é presa com fuzil em chalé no Sertãozinho do Frade

Angra dos Reis – Dois homens foram presos, na manhã desta segunda-feira (15), com um fuzil calibre 556, munições, um carregador de pistola, drogas ainda não contabilizadas e materiais para refinar entorpecentes em um chalé no bairro Sertãozinho do Frade, em Angra dos Reis. Um dos homens é suspeito de atuar como gerente do tráfico no Bracuí.

Com apoio da 166ª DP, a equipe da Polícia Militar prendeu os suspeitos e conseguiu apreender o material ilícito em um chalé no bairro após monitoramento da atividade da dupla. Os suspeitos foram levados à delegacia junto do material, onde permaneceram presos.

Este foi o primeiro fuzil apreendido na área do 5º CPA/33° BPM (Angra dos Reis) em 2024.