Dupla é presa com mais de uma tonelada de maconha na Dutra

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 19:02 horas

Rio de Janeiro – Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeitos de tráfico de entorpecentes, transportando um carregamento com mais de uma tonelada de maconha. A droga teria vindo do Paraguai e seria entregue no Complexo da Maré. O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do Trevo das Margaridas, na Zona Norte do Rio, na tarde de quinta-feira (25).

Policiais rodoviários federais da 1ª Delegacia (Rio de Janeiro) desconfiaram de um caminhão que estava sendo rebocado por outro. O veículo possuía identificação de uma empresa de energia elétrica do Paraná, a qual não presta serviços no Rio. Durante a abordagem, os indivíduos apresentaram nervosismo e entraram em contradição, o que aumentou as suspeitas.

Em uma revista mais detalhada foram encontrados diversos fardos com centenas de tabletes de maconha. Havia mais de uma tonelada do entorpecente escondida em compartimentos do caminhão. Os suspeitos contaram que o destino seria o Complexo da Maré.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, onde o caso será investigado.